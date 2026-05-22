Capturados seis presuntos integrantes de banda dedicada al hurto de cadenas de oro en zona turística

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a cuatro presuntos delincuentes y aprehenden a un adolescente de 17 años, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar varios operativos en las horas de la noche y en distintos puntos del Centro Histórico y sus alrededores.

La reacción policial permitió capturar a tres hombres y una mujer, así como aprehender a un adolescente de 17 años, quienes minutos antes habrían halado de forma violenta prendas de oro a tres turistas (dos extranjeros y un nacional). Estas cadenas de oro, valoradas en más de 30 millones de pesos, fueron recuperadas y entregadas a sus propietarios, quienes agradecieron a la Policía Nacional el compromiso demostrado para rescatar sus bienes.

Los capturados y el aprehendido fueron señalados por sus víctimas de haberlas rodeado, intimidado y hurtado. Al parecer, se trataría de una banda delincuencial dedicada al hurto bajo la modalidad de romper cadenas y luego huir del lugar.

Los elementos incautados y los capturados dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 2.729 personas por diferentes delitos, entre ellos, 419 por el delito de hurto.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.