Ya clasificado a la final, Real Cartagena logró remontar al Barranquilla FC

Real Cartagena venció 2-1 a Barranquilla FC en un Jaime Morón León. Solo hasta el minuto 71, Barranquilla silenció el Nido Amarillo. Darwin Torres anotó para el 0-1.

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Sin embargo, Luis Guevara, tras asistencia de Nieva, guardó el 1-1 al minuto 83. Y un minuto después, Jarlan Barrera nuevamente apareció. El 7, aprovechando su lucidez, metió un pase al espacio que Manotas controló y en tres tiempos la mandó a guardar. 2-1 y fiesta completa.

Con esta victoria, Real Cartagena sumó 13 puntos en el grupo B del cuadrangular semifinal.

La DIMAYOR confirmó que el compromiso de ida se jugará el próximo lunes 25 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.

Por su parte, el duelo definitivo se disputará en territorio antioqueño. Envigado FC recibirá a Real Cartagena el viernes 29 de mayo a las 3:00 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur.

Real Cartagena llega a la final luego de liderar el Grupo B de los cuadrangulares semifinales con 13 puntos, asegurando su clasificación de manera anticipada antes de la última jornada.

Envigado FC, mientras tanto, avanzó tras imponerse en su grupo y buscará regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano luego de perder la categoría en temporadas recientes.