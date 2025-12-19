Javier Báez sobre su continuidad en el Junior: “Si no quieren contar conmigo voy a estar agradecido”

Javier Báez fue uno de los extranjeros de mejor desempeño durante el semestre de la Liga colombiana. El defensor paraguayo sumó minutos de calidad que contribuyeron con el título del Junior, a pesar de que no pudo estar en la fase de cuadrangulares por una lesión.

Báez tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre, pero su renovación no se ha clarificado. En El VBar Caracol, aseguró que en caso de no continuar en el equipo, estará agradecido por la confianza que le dieron en el plantel.

“No me dieron ninguna explicación y si no quieren contar conmigo voy a estar super agradecido por cómo me han tratado y porque han confiado en mí. Yo no era conocido en la liga colombiana, la familia Char me ha tratado muy bien y si no quieren contar conmigo estaré super agradecido”, dijo al respecto.

“No depende de mí (su continuidad). Yo ya dije que me encantaría continuar en Junior, se va a jugar Copa Libertadores. Ya no depende de mí, hice lo mío, soy el jugador que más minutos sumó en el plantel y el central que más goles hizo. Eso para mí también es importante”, añadió al respecto.

Cuando se le preguntó por sus explosivas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la final ante Tolima, dijo: “Las críticas a mí no me molestan, porque convivimos con eso todos los días y hace parte de una exigencia. Siempre hablé de la falta de respeto, las críticas hay que superarlas. Las críticas están bien, porque son la exigencia, pero lo mío es por un tema de falta de respeto. No lo entendí nunca”.

Finalmente, se refirió a la tristeza por no haber podido jugar los cuadrangulares: “La lesión me complicó en todo sentido. Me dolió no estar en los partidos más importantes. Agradecido con los médicos hicimos un esfuerzo grande y pudimos jugar unos minutos”.