“Es el padre de la corrupción”: senador Óscar Barreto sobre el gobierno Petro

Tolima

Desde el municipio del Líbano, el senador de la República y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, se fue lanza en ristre contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que tildó de ser el más corrupto de la historia de Colombia.

“No vamos a apoyar candidaturas que han sido enormemente irresponsables. Este Gobierno nacional es el padre de la corrupción en Colombia, ha acabado con la salud de los colombianos, ha cercenado la posibilidad de un desarrollo vial y es un desgobierno absoluto”, aseveró Barreto en un acto público.

Así pues, Barreto descartó posibles apoyos a candidatos afines al gobierno Petro, como el del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Tenemos que defender a Colombia, defender nuestra democracia para elegir un presidente de la República que sea serio, responsable, que respete la democracia de los colombianos y devuelva la seguridad”, enfatizó el congresista del Partido Conservador.

Por último, el senador tolimense advirtió que en el mes de febrero de 2026 esperan revelar al candidato presidencial que apoyarán en la contienda electoral. Barreto dejó ver que se trataría de un candidato apoyado por una coalición de sectores de derecha o centroderecha.

“Las primeras semanas de febrero vamos a venir a decirles cuál es el candidato al que nos vamos a unir todos los colombianos de bien para elegirlo como el próximo presidente de todos los colombianos. Vendremos al Líbano a pedirles que salgamos a defender masivamente a este país y la democracia”, sentenció.