En María La Baja- Bolívar, policía fortalece presencia institucional con operativos y controles

La presencia institucional en el territorio constituye un eje fundamental para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. En este contexto, recorrer los municipios del departamento de Bolívar no responde a un acto protocolario, sino a una estrategia de liderazgo que permite conocer de primera mano las realidades operativas, sociales y humanas que enfrentan los hombres y mujeres de la Policía Nacional.

Durante la jornada desarrollada en el municipio de María La Baja, se promovieron espacios de diálogo directo con el personal policial, orientados a escuchar inquietudes, reconocer esfuerzos y fortalecer el compromiso institucional con el servicio a la comunidad. Este acercamiento reafirma que la seguridad se construye desde el territorio, con presencia activa, conocimiento del contexto y trabajo articulado con la ciudadanía.

La actividad permitió resaltar el valor del servicio policial, reconociendo el profesionalismo, la vocación y la disciplina de los uniformados que diariamente contribuyen a la tranquilidad de los bolivarenses, muchas veces asumiendo sacrificios personales y familiares en cumplimiento de su deber constitucional.

En este escenario, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del liderazgo cercano y la presencia permanente en los municipios del departamento:

“La seguridad se construye desde el territorio, con nuestros policías y de la mano de la comunidad. Reconocer el trabajo de nuestros hombres y mujeres es fundamental para fortalecer la confianza institucional y el compromiso con la protección de la vida y la convivencia ciudadana”, señaló.

Asimismo, se adelantaron reconocimientos al personal policial como parte de una política institucional orientada a fortalecer el bienestar, la motivación y el sentido de pertenencia, entendiendo que cada acción operativa y preventiva refleja el esfuerzo colectivo de quienes integran la Institución.

Con estas acciones en María La Baja, la Policía Nacional de Colombia fortalece su estrategia de liderazgo territorial, reconociendo el compromiso de su personal y consolidando el trabajo articulado con la comunidad, como pilares fundamentales para garantizar el orden, la seguridad y la protección de la vida de todos los bolivarenses.