Defender independencia periodística en Colombia, el llamado del Senado español a Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro y senador Vicente Azpitarte.

Defender independencia periodística en Colombia, el llamado del Senado español al Gustavo Petro

La iniciativa, adelantada por el periodista y Senador del Partido Popular, Vicente Azpitarte, fue aprobada en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado con 17 votos a favor y 10 en contra.

W Radio tuvo acceso al documento en el que se acordó lo siguiente:

“La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado expresa su preocupación ante la estrategia orientada a dinamitar los acuerdos de colaboración entre los medios de comunicación Canal Uno y Radio Caracol, por constituir un riesgo y una amenaza para el normal funcionamiento de la libertad de prensa, e insta al Gobierno de España a transmitir a las autoridades de la República de Colombia su compromiso con la independencia de los medios de comunicación informativos”.

Tras darse a conocer la noticia, el Expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un extracto de la sesión en el senado español.

“Luis Carlos Vélez, sobre la pretensión de Petro-Cepeda de expropiar el Canal Uno para quedarse con él. Buenos alumnos de Chávez, Maduro y Castro”

Luis Carlos Vélez sobre la pretensión Petro-Cepeda de expropiar Canal Uno para quedarse con él. Buenos alumnos de Chávez, Maduro Y Castro pic.twitter.com/C2xqj2s0SK — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 18, 2025

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Utilizando la publicación de Uribe, el mandatario colombiano respondió:

“El Canal Uno es del estado Señor Uribe, ¿no sabía? Nadie expropia su propiedad. Aunque hay quienes creen que la propiedad pública es como manejar su propia hacienda, se apropian hasta de baldíos

El Canal uno es del estado señor Uribe, ¿no sabía ? Nadie expropia su propiedad. Aunque hay quienes creen que la propiedad pública es como manejar su propia hacienda, se apropian hasta de baldíos. https://t.co/sExO03uOy3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

