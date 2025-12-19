Comunidad de El Pórtico protesta por cierres en vía cercana a batallón del Ejército

Protesta de la comunidad de El Pórtico en Cúcuta. / Foto: Cúcuta es Noticia.

Cúcuta.

La comunidad de la vereda El Pórtico adelantó en la noche de este jueves una protesta sobre la vía que comunica al barrio San Rafael con este sector rural de Cúcuta, a la altura del batallón del Ejército Nacional.

La manifestación se dio como rechazo a los cierres recurrentes de la vía, que, según los habitantes, se vienen presentando desde hace al menos tres años.

Yajaira Jaimes, líder comunitaria de la vereda, explicó a Caracol Radio que las restricciones de paso, que antes se aplicaban solo en horas de la noche, ahora se realizan a cualquier hora del día, afectando gravemente la movilidad y la seguridad de los residentes.

“Esta es la vía más cercana que tiene El Pórtico. El anillo vial occidental es demasiado peligroso, no tiene iluminación y se han presentado muchos robos. En cualquier momento puede pasar algo peor”, señaló.

De acuerdo con la comunidad, los principales afectados son estudiantes universitarios, personas que trabajan en horarios nocturnos y ciudadanos que deben desplazarse por razones médicas.

“Hay jóvenes que salen de la universidad en la noche y no los dejan pasar; les toca devolverse por el anillo vial o pagar un taxi que puede costar entre 40.000 y 50.000 pesos. También hay personas que trabajan de madrugada o en centrales de abastecimiento, y hasta en casos de emergencia les niegan el paso”, denunció Jaimes.

La líder comunitaria afirmó que, pese a haber presentado derechos de petición y solicitudes formales, no habían recibido respuestas concretas.

Según indicó, solo tras la presión ejercida por la protesta se convocó una reunión entre la comunidad y las autoridades en la mañana de este viernes.

“Pedimos que haya el mismo trato para todos. Así como hay prioridad para algunos conjuntos residenciales, también debe haberla para una vereda que incluso es más antigua que el batallón”, agregó.

Como solución, los habitantes proponen la implementación de un censo o un sistema de identificación que les permita transitar sin restricciones. Entre las alternativas planteadas están un carné comunitario, un registro digital o la verificación con documentos como recibos de servicios públicos.

“Que lo hagan, pero que sea real y rápido, para que la gente pueda subir y bajar sin problemas”, insistió Jaimes.

La comunidad espera que de la mesa de trabajo adelantada este viernes surja una solución concreta y definitiva que garantice el derecho a la movilidad y reduzca los riesgos de seguridad que enfrentan a diario los habitantes de El Pórtico.