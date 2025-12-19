Bus impactado por camión en la vía Garzón–Altamira, dejo cuatro personas heridas y una fallecida

Neiva

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a los municipios de Garzón y Altamira, sur del Huila, cuando un bus intermunicipal fue impactado por un camión tipo NPR cargado con frutas y verduras. El hecho ocurrió en horas de la noche, en un tramo con escasa visibilidad, luego de que el bus se detuviera por una presunta falla mecánica.

De acuerdo con el testimonio de uno de los pasajeros, el bus había salido sin novedades desde Pereira y transitó con normalidad hasta Garzón. Sin embargo, al continuar el recorrido hacia Altamira, el conductor percibió un problema en una de las llantas y un fuerte olor, por lo que decidió orillarse para revisar el vehículo.

Edwin Cerquera, pasajero, conto que “El automotor permaneció detenido entre 15 y 20 minutos en un sector completamente oscuro. En ese momento, un camión tipo NPR que se movilizaba por la vía colisionó violentamente contra el bus. El impacto dejó gravemente herido al segundo conductor del bus, quien sufrió una lesión severa en uno de sus brazos”.

Así mismo, un pasajero que se encontraba en la parte frontal del vehículo resultó lesionado y terminó debajo del bus tras el choque. El conductor del camión también presentó heridas. Los demás ocupantes vivieron momentos de pánico y temor mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro.

Ambulancias y unidades de la Policía atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Según los pasajeros, no se evidenció una adecuada señalización en la vía para alertar a otros conductores. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades y definir las causas exactas del accidente.