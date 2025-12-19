Así se cotiza el café en Colombia HOY, 19 de diciembre, según la FNC: ¡Sigue cayendo su valor!

El precio del dólar en Colombia ha ido perdiendo valor, lo que ha generado que algunos productos de importación disminuyan su precio. Si bien su cotización ha sido una de las más bajas en muchos años, ya que se ha establecido sobre los $3.700 pesos.

Es así que, Investing, entidad que se dedica al estudio de indicadores económicos, divisas y mercados internacionales, estableció que para este 19 de diciembre, el precio del café en dólares es de 341,20 USD, lo que representa una caída del 1,13%, es decir, una tendencia a la baja de 3,90 dólares.

Precio del café HOY

Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, y teniendo como base el cierre de la Bolsa de Nueva York, mostró que para este 19 de diciembre, el precio de la carga de café se estableció en $2.617.000 COP.

Esto representa una disminución sobre su valor, puesto que el día de ayer, 18 de diciembre, su valor fue de $2.676.000 COP, es decir que, tuvo una caída de $59.000 mil pesos. Por otro lado, la cotización de su pasilla contenida en pergamino, se sigue manteniendo bajo el mismo valor de hace meses: 10,000 Kg/COP.

Hasta el momento, ninguno de los informes revela nuevas actualizaciones para la pasilla, estos son algunos detalles brindados por la el informe de la Federación:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00% Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣9️⃣ de diciembre

Precio del café HOY, 19 de diciembre en las principales ciudades de Colombia

A diario, la Federación Nacional de Cafeteros publica un informe en el que detallan el precio del café. Allí, brindan otros datos, como la carga, kilo y arroba que se cotiza en cada región de Colombia, es así que, para este 19 de diciembre, el precio del café en estas ciudades quedó de la siguiente manera:

ARMENIA — Carga: $2,617,500 | Kilo: $20,940 | Arroba: $261,750

— Carga: $2,617,500 | Kilo: $20,940 | Arroba: $261,750 BOGOTÁ — Carga: $2,616,250 | Kilo: $20,930 | Arroba: $261,625

— Carga: $2,616,250 | Kilo: $20,930 | Arroba: $261,625 BUCARAMANGA — Carga: $2,615,875 | Kilo: $20,927 | Arroba: $261,588

— Carga: $2,615,875 | Kilo: $20,927 | Arroba: $261,588 BUGA — Carga: $2,618,250 | Kilo: $20,946 | Arroba: $261,825

— Carga: $2,618,250 | Kilo: $20,946 | Arroba: $261,825 CHINCHINÁ — Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738

— Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738 CÚCUTA — Carga: $2,615,375 | Kilo: $20,923 | Arroba: $261,538

— Carga: $2,615,375 | Kilo: $20,923 | Arroba: $261,538 IBAGUÉ — Carga: $2,616,625 | Kilo: $20,933 | Arroba: $261,663

— Carga: $2,616,625 | Kilo: $20,933 | Arroba: $261,663 MANIZALES — Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738

— Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738 MEDELLÍN — Carga: $2,616,625 | Kilo: $20,933 | Arroba: $261,663

— Carga: $2,616,625 | Kilo: $20,933 | Arroba: $261,663 NEIVA — Carga: $2,615,750 | Kilo: $20,926 | Arroba: $261,575

— Carga: $2,615,750 | Kilo: $20,926 | Arroba: $261,575 PAMPLONA — Carga: $2,615,500 | Kilo: $20,924 | Arroba: $261,550

— Carga: $2,615,500 | Kilo: $20,924 | Arroba: $261,550 PASTO — Carga: $2,615,500 | Kilo: $20,924 | Arroba: $261,550

— Carga: $2,615,500 | Kilo: $20,924 | Arroba: $261,550 PEREIRA — Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738

— Carga: $2,617,375 | Kilo: $20,939 | Arroba: $261,738 POPAYÁN — Carga: $2,617,625 | Kilo: $20,941 | Arroba: $261,763

— Carga: $2,617,625 | Kilo: $20,941 | Arroba: $261,763 SANTA MARTA — Carga: $2,619,125 | Kilo: $20,953 | Arroba: $261,913

— Carga: $2,619,125 | Kilo: $20,953 | Arroba: $261,913 VALLEDUPAR — Carga: $2,616,750 | Kilo: $20,934 | Arroba: $261,675

