¡Gran caída! Precio del café en Colombia para el día de HOY, 18 de diciembre: esto presentó la FNC

La Federación Nacional de Cafeteros, normalmente, publica a diario un informe en el que presenta varios detalles acerca del café. Allí, exponen los siguientes puntos, que, son de gran importancia para el gremio cafetero y líderes que participan en este sector:

Precio externo del café, es decir, a cómo se cotizó en la Bolsa de Nueva York, esto, en cuanto al cierre.

Precio interno por referencia, donde no se establece el precio del día, sino que también, sobre la pasilla de pergamino contenida.

Precios de referencia según factor de rendimiento de trilla.

Precios de referencia en FR 94 para entrega en Almacafé.

Descuento por taza.

Todo esto es importante, ya que permite ver el comportamiento y el rendimiento que este grano está presentando en el mercado global. Además, permite que haya una data de lo que sucede día a día.

Precio del café para el día de hoy, 18 de diciembre

Para este jueves, 18 de diciembre, la Federación Nacional de Cafeteros, estableció que el precio del café para el día de hoy es de $2.676.000 COP. Esto representando una gran disminución, ya que ayer, 17 de diciembre, se cotizó sobre $2.700.000 COP. Eso quiere decir que, tuvo una perdida de $24.000 mil pesos.

Además de esto, desde que inició la semana, ha ido cayendo, puesto que en los últimos días, ha estado por debajo de los $2.800.000 COP. Mientras que, por otro lado, el precio de su pasilla contenida se mantiene en los 10.000 Kg/COP, siendo esta la especificación que da el informe de la FNC:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14Kg y merma del 19.00% Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 18 de diciembre

Así se estableció la cotización del café en las principales ciudades de Colombia, teniendo en cuenta la carga, el kilo y el arroba:

ARMENIA — Carga: $2,676,500 | Kilo: $21,412 | Arroba: $267,650

— Carga: $2,676,500 | Kilo: $21,412 | Arroba: $267,650 BOGOTÁ — Carga: $2,675,250 | Kilo: $21,402 | Arroba: $267,525

— Carga: $2,675,250 | Kilo: $21,402 | Arroba: $267,525 BUCARAMANGA — Carga: $2,674,875 | Kilo: $21,399 | Arroba: $267,488

— Carga: $2,674,875 | Kilo: $21,399 | Arroba: $267,488 BUGA — Carga: $2,677,250 | Kilo: $21,418 | Arroba: $267,725

— Carga: $2,677,250 | Kilo: $21,418 | Arroba: $267,725 CHINCHINÁ — Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638

— Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638 CÚCUTA — Carga: $2,674,375 | Kilo: $21,395 | Arroba: $267,438

— Carga: $2,674,375 | Kilo: $21,395 | Arroba: $267,438 IBAGUÉ — Carga: $2,675,625 | Kilo: $21,405 | Arroba: $267,563

— Carga: $2,675,625 | Kilo: $21,405 | Arroba: $267,563 MANIZALES — Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638

— Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638 MEDELLÍN — Carga: $2,675,625 | Kilo: $21,405 | Arroba: $267,563

— Carga: $2,675,625 | Kilo: $21,405 | Arroba: $267,563 NEIVA — Carga: $2,674,750 | Kilo: $21,398 | Arroba: $267,475

— Carga: $2,674,750 | Kilo: $21,398 | Arroba: $267,475 PAMPLONA — Carga: $2,674,500 | Kilo: $21,396 | Arroba: $267,450

— Carga: $2,674,500 | Kilo: $21,396 | Arroba: $267,450 PASTO — Carga: $2,674,500 | Kilo: $21,396 | Arroba: $267,450

— Carga: $2,674,500 | Kilo: $21,396 | Arroba: $267,450 PEREIRA — Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638

— Carga: $2,676,375 | Kilo: $21,411 | Arroba: $267,638 POPAYÁN — Carga: $2,676,625 | Kilo: $21,413 | Arroba: $267,663

— Carga: $2,676,625 | Kilo: $21,413 | Arroba: $267,663 SANTA MARTA — Carga: $2,678,125 | Kilo: $21,425 | Arroba: $267,813

— Carga: $2,678,125 | Kilo: $21,425 | Arroba: $267,813 VALLEDUPAR — Carga: $2,675,750 | Kilo: $21,406 | Arroba: $267,575

