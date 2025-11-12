Hay que derrumbar creencias que ponen el amor inalcanzable: Efrén Martínez sobre libro ‘Un amor bonito’

Efrén Martínez, es un escritor, conferencista y psicólogo colombiano, reconocido a nivel internacional por el trabajo que realiza sobre salud mental y desarrollo humano.

En 10AM de Caracol Radio estuvo Efrén Martínez, para hablar en detalle sobre su libro número 28 ‘Un amor bonito: ni todo amor salva, ni todo conflicto destruye’ en el que el autor hace la invitación a transforma la manera en la que las personas entienden y viven las relaciones en pareja.

El escritor destaca que un amor bonito se hace desde la aceptación de lo que es humanamente posible y lo que no, “hay que apostarle a generar contextos de conexión, vulnerabilidad, pero también hay que derrumbar creencias locas que lo que hacen es colocar el amor en un nivel inalcanzable, como que el amor todo lo puede, que si me ama va a cambiar, que tiene que ser siempre para toda la vida"

Cuál fue la inspiración para escribir el libro ‘Un amor bonito‘

Efrén afirma que el libro surge a partir de saber que esta es el área de oportunidad de todo el mundo “todos han sufrido por amor, han soñado con amor, se ha levantado por amor”

El escrito afirma que el amor bonito es el que día a día decide construir a pesar de que el enamoramiento haya dejado de estar. Pues destaca que esa etapa es un periodo de 18 a 24 meses en el que reconoce que tan fuerte y capaz es de decidir o de cruzar el planeta por otro que genera mayor deseo y mayor cercanía.

“El amor es un acto decisivo, de construir día a día incluso en momentos donde no se quiere al otro, ya sea por el estrés o porque llegan los hijos, las crisis y las enfermedades” afirmó el escrito.

“El amor no es lo mismo que el enamoramiento”: Efrén Martínez

Martínez destaca que quienes creen que el amor es lo mismo que el enamoramiento, se convierten en una forma de relación efímera y frágil, porque el amor empieza cuando acaba el enamoramiento.

Es decir, cuándo deciden seguir amando a pesar de las diferencias, disgustos, con la vejez, etc..

Cómo trabajar en la construcción de un amor bonito

El escrito afirma que para tener un amor maduro lo ideal es que cada persona tenga autoconocimiento y ser dueño de sí mismo, con el fin tener algo que entregar y no esperar que el otro lo haga feliz.

Por otro lado, el amor necesita vulnerabilidad , porque solo se ama en la vulnerabilidad, esto es tener un vínculo seguro para poder demostrar en qué no es bueno, qué errores ha cometido, cuáles son los miedos sin temor a a ser juzgado