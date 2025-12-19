Anuncian licitación de la primera fase de construcción de viviendas en Medina y Paratebueno

Cundinamarca

Tras seis meses del sismo que ocurrió el pasado 8 de junio en los municipios de Medina y Paratebueno , la Gobernación de Cundinamarca anunció la licitación para la primera fase de reconstrucción de 610 viviendas y la intervención de más de 45 Instituciones Educativas.

“Ya tenemos el proceso licitatorio en el SECOP 2 por 30 mil millones de pesos. El 15 de febrero adjudicaremos este contrato y esperamos en la tercera, cuarta semana de marzo poder iniciar la construcción de estas primeras viviendas”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

¿Cómo avanza la reconstrucción?

Durante estos seis meses, las autoridades han caracterizado a los damnificados , han hecho los respectivos estudios y diseños geológicos para conocer el tipo de suelos después del sismo y la estructura de las viviendas.

“Hemos unido esfuerzos junto con el Minuto de Dios para recaudar fondos del sector privado que quisieron vincularse a este proceso de reconstrucción. Ya hemos recaudado 5.200 millones de pesos”, destacó el gobernador Rey.

Las viviendas serán de 70 metros cuadrados que tendrá tres habitaciones, un baño, una cocina, una sala comedor, un patio, un sitio de lavado y también tendrán espacios para que puedan crecer progresivamente en el tiempo.

Estas viviendas cumplirán, según el gobernador, con todas las expectativas de calidad y de estructura antisísmica.