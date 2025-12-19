Aguas de Cartagena llegó cargada de aguinaldos a Tierra Baja

Con una inversión superior a $100 millones, Aguas de Cartagena entregó un comedor y una cocina comunitaria en la vereda de Tierra Baja, jurisdicción del corregimiento de La Boquilla; asimismo, develó una escultura en homenaje a su líder “Checho”, como reconocimiento a su legado y al trabajo comunitario desarrollado en el territorio.

Estos proyectos sociales, que benefician a toda la comunidad, están alineados a las políticas de responsabilidad social empresarial y responden a los compromisos adquiridos por la compañía con la junta directiva del Consejo Comunitario de esa zona.

En el evento inaugural, realizado con la participación del gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas y miembros del Consejo Comunitario de Tierra Baja, se hizo entrega formal del restaurante y la cocina comunitaria para revitalizar y salvaguardar la rica herencia culinaria de sus antepasados, degustar platos tradicionales con recetas auténticas, promover el consumo de productos locales y generar ingresos sostenibles entre la comunidad. Además, este lugar se convertirá en un espacio de formación académica y de desarrollo local.

Igualmente fue descubierta la escultura representativa del “Checho” (César Valiente), que no solo simboliza el liderazgo comunitario que demostró ese “maestro” entre la comunidad, sino que fortalece la identidad cultural y la memoria histórica de la comunidad afro. Adicionalmente, se realizarán eventos estudiantiles y comunitarios en torno a este busto, lo cual incentiva el orgullo colectivo.

Regalos de navidad

Durante este acto, cerca de 100 niños de la zona recibieron meriendas y regalos navideños, en remembranza a esta especial época del año.

Las obras civiles mencionadas estuvieron a cargo del Consejo Comunitario de la vereda. La segunda y última etapa del proyecto de financiación de obras sociales de Aguas de Cartagena en Tierra Baja estimadas en $250 millones, están en plena ejecución e involucra la construcción de una cancha de fútbol de salón y también un Parque Temático con cerca viva, en donde se realizará la “siembra estratégica de plantas nativas, raíces de esperanza”.

Con esta inversión social, la empresa contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, disminuye sus altos niveles de pobreza y promueve el desarrollo sostenible de esta zona rural de Cartagena.