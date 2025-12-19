Adriana Gómez devuelve confianza a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en el Quindío

Armenia

Adriana Gómez, esteticista y micropigmentadora quindiana, dio a conocer que esta iniciativa nació a partir de su propia experiencia como paciente oncológica de cáncer de mama. Motivada por el deseo de devolverles seguridad y confianza a otras mujeres, impulsó este proyecto que se realizó por primera vez el 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2025 gracias al apoyo de Quindicancer, y en compañía con el Mastologó Juan Pablo Molina.

Un proceso que se lleva a cabo mediante micropigmentación paramédica, una técnica llamada “Aréola Flower” que permite la reconstrucción visual del pezón y la aréola de manera natural.

“Le puedo ofrecer a las pacientes ese momento de recuperar su autoestima, su amor propio y su confianza, por eso es que llegue nuevamente al departamento y a la ciudad de Armenia (...) porque quería retribuir a mi ciudad y a Dios tantas cosas que me ha dado, y que más que hacerlo con este don que tengo en mis manos y poderle devolver esto a las mujeres de mi tierra”. Señaló Adriana Gómez

Además, afirmó que este proyecto nació con la intención de realizarse de manera anual, con la proyección de llevarse a cabo cada mes de octubre, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Asimismo, expresó su expectativa de que para el próximo año se logre ampliar su alcance con el respaldo de la Gobernación del Quindío.

Señaló que cada mujer merece sentirse segura con su cuerpo y acompañada en este camino, y que iniciativas como esta buscan justamente devolver confianza y dignidad después de una etapa tan compleja.

“Es muy importante reconstruir ese pedacito que nos queda faltando, para mejorar la apariencia física y estética, ese pedacito que nos hace sentir tan mujeres, sensuales y lindas (…) Cuando ustedes estén listas yo estoy aquí para apoyarlas y dar ese toque final a esa parte tan importante que es la apariencia que tenemos como mujeres”. Resaltó Adriana.

Finalmente, añadió que para la próxima campaña como ya existe mayor conocimiento sobre el impacto de esta iniciativa, así como hay mujeres que puedan dar testimonio, la idea es realizar una convocatoria con anticipación, para que más mujeres conozcan la jornada, se inscriban oportunamente y puedan acceder al tratamiento de reconstrucción.