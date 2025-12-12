Defensoría alerta por 194 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y noviembre de 2025

Colombia

La Defensoría del Pueblo sigue alertando por el persistente reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país.

Entre enero y noviembre de 2025, la entidad registró 194 casos de este delito a través de su botón de reporte ciudadano, una tendencia que evidencia la continuidad de prácticas que vulneran gravemente los derechos de la niñez en contextos de conflicto y criminalidad.

Del total de casos reportados, 59% corresponden a niños y adolescentes varones, mientras que 41% involucran a niñas y adolescentes, quienes además enfrentan riesgos diferenciados asociados a violencia sexual, explotación y trata.

Poblaciones más vulneradas: comunidades indígenas, las más afectadas

Los datos recopilados muestran una fuerte afectación a pueblos étnicos. Según la Defensoría:

43% de los casos afecta a población indígena.

8% corresponde a población afrocolombiana.

49% no reporta pertenencia a un grupo étnico específico.

La entidad reiteró que el reclutamiento en territorios étnicos implica daños colectivos, espirituales y territoriales, al romper la estructura comunitaria y afectar la pervivencia cultural.

¿Por qué la cifra varía tanto?

Aunque las cifras de las que estamos hablando para el 2024 indican que se registraron más de 600 casos de reclutamiento forzado y en 2025 se reportan casi 200, la defensora Iris Marín, aclaró en los micrófonos de Caracol Radio, que esta diferencia no refleja una disminución real del fenómeno, sino una dinámica de documentación tardía y un subregistro persistente en los territorios.

Explicó que las variaciones entre un año y otro no deben interpretarse como una reducción de la práctica por parte de los grupos armados.

“Las cifras no necesariamente evidencian un reclutamiento, aunque lo que esté diciendo parezca difícil de entender”, afirmó.

La Defensora explicó que la entidad solo registra los casos en los que existe atención institucional directa y un alto nivel de verificación, lo que retrasa la inclusión de muchos hechos. .

En ocasiones, la confirmación del reclutamiento ocurre cuando los menores se desvinculan, cuando logran escapar o, lamentablemente, cuando mueren en combates o bombardeos. “Eso puede pasar al año siguiente o dos años después”, indicó.

Grupos armados más involucrados

En la mayoría de los casos, las familias señalaron como presunto responsable al Estado Mayor Central (disidencias de alias ‘Iván Mordisco’), con un 44% de los reportes. Le siguen:

Disidencias sin especificar: 18%

ELN: 14%

Ejército Gaitanista de Colombia (AGC): 8%

Estado Mayor de los Bloques y Frentes: 8%

Segunda Marquetalia: 4%

Otros grupos sin identificar: 4%

La Defensoría subrayó que estas cifras reflejan un escenario de disputa territorial y control social que expone a la niñez a riesgos crecientes.

Territorios más afectados: Cauca encabeza la lista

El mapa nacional de casos indica que el Cauca continúa siendo el departamento con más reportes, con 47 casos, seguido de:

Antioquia: 21 Nariño: 19 Putumayo: 14 Huila: 10 Meta: 8 Arauca y Bolívar: 8 Valle del Cauca: 7 Guaviare: 6 Vichada: 5 Magdalena: 5 Otros departamentos registran entre 1 y 4 casos.

La concentración en el suroccidente, la Amazonía y zonas de frontera confirma las dinámicas de presión de grupos armados sobre comunidades rurales dispersas.

Variación mensual: picos en enero, abril y septiembre

El análisis por meses revela que el reclutamiento no ha disminuido. Entre los picos más altos están:

Enero (13%),

Abril (11%),

Septiembre (11%)

Mientras que noviembre muestra una caída relativa (4%), que la Defensoría advierte puede corresponder a fluctuaciones en la notificación y no necesariamente a una reducción real.

Defensoría insiste en medidas urgentes

La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional, autoridades locales y organismos del Sistema de Protección a priorizar acciones de prevención, alertas tempranas y retorno seguro a los territorios.