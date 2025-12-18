¡Volvió a subir! Precio del dólar HOY, 18 de diciembre en Colombia, según Banco de la República

Una de las principales razones por las que Donald Trump regreso al poder de Estados Unidos, luego del mandato del demócrata Joe Biden, fue gracias a las propuestas con las que aseguraba que su país tendría una nueva “Edad de Oro”, luego de la incertidumbre económica que presentaban los estadounidenses.

Sin embargo, cerca de completar su primer año en el poder, las críticas a su mandato han seguido expresando un malestar económico por parte de los ciudadanos, pues a pesar de que la aprobación del gobierno Trump ronda un 41%, la satisfacción respecto a su manejo de la economía se estableció en 31%. Frente a esto, el magnate ha asegurado que esto se debe a que “heredaron un desastre” referente al manejo de Joe Biden.

Lea también: La ONU pide desescalar tensiones a EE.UU. y Venezuela: llamada entre Guterres y Maduro

Cheques para estadounidenses

A pesar de esto, Trump aseguró que EE.UU. verá un “Boom económico nunca antes visto” en 2026, estableciendo que aprovechando que se cumplirán 250 años de la independencia de 1776, demostrarán que Estados Unidos continúa siendo la primera potencia mundial. Además, anunció que bajo el marco de esta conmemoración, se expedirán cheques llamados ‘Dividendos de los guerreros’.

Esta especie de bonos que anunció el presidente Trump, estarían dirigidos a 1′450.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, quienes antes de Navidad, recibirían un cheque de 1.776 dólares, que a pesos colombianos serían cerca de $6′886.000 pesos colombianos.

Conozca más información aquí: Trump promete un “boom económico” en 2026 para atajar la impaciencia de los estadounidenses

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa estadounidense presentó un nuevo incremento el día de hoy, pues luego de una semana de constantes aumentos, el dólar se encuentra cerca de superar la barrera de los $3.900 pesos colombianos, pues en su última apertura, mostró un crecimiento cercano a los $20 pesos colombianos.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia se estableció para hoy, 18 de diciembre, en 3.866 pesos colombianos. Referente a este último crecimiento de la divisa, el dólar ratifica su tendencia al alza, que hace algunas semanas, fue mencionada como una posibilidad latente por parte de los expertos.

Le podría interesar: Nuevo ataque de EE. UU. a “narcolancha” en el Pacífico, minutos antes del discurso de Trump

Precio del dólar en Colombia

Para este 18 de diciembre, se establecieron los promedios ponderados de las transacciones realizadas en dólares desde diferentes ciudades en Colombia, y según los cuales, las diferentes entidades bancarias y casas de cambio establecen sus precios para compra y venta de la divisa mencionada, son los siguientes:

Bogotá D.C. — Compra: $3,761 | Venta: $3,859

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,682 | Venta: $3,831

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,780

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,750 | Venta: $3,840

Otras noticias: Copa Airlines retomará vuelos entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre