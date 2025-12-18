Sicarios asesinaron a un padre y a su hijo en el municipio de El Espinal, Tolima

Tolima

Durante la noche del miércoles 17 de diciembre, la consternación se apoderó nuevamente de El Espinal, Tolima, debido a un doble homicidio en el que fueron asesinados dos hombres, identificados como padre e hijo.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, el ataque sicarial ocurrió en plena vía pública del barrio Tolima Grande.

“Dos personas de sexo masculino, de 26 y 62 años de edad, padre e hijo, fueron lesionadas con arma de fuego y, pese a ser trasladadas de manera inmediata al Hospital San Rafael de esta población, fallecieron debido a la gravedad de las heridas”, detalló el coronel Vargas.

De manera extraoficial, las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Díaz Guerrero, de 62 años, y Jefferson Díaz Aguirre, de 26 años. Al parecer, el joven presentaba múltiples anotaciones judiciales por diversos delitos.

“Se activó de manera inmediata un equipo especial de Policía Judicial que, en coordinación con las patrullas de vigilancia, adelanta labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios con el fin de ubicar y capturar a los responsables”, señaló el coronel Vargas.

Así, el departamento del Tolima registró cinco homicidios violentos en menos de 24 horas: dos en El Espinal y tres en Ibagué.