¡Se mantiene al alza! Cotización del dólar en Venezuela para el 18 de diciembre, según Banco Central

Venezuela ha sido reconocida históricamente como una de las naciones con las mayores reservas petroleras del mundo, misma razón por la que durante varios años se vivió una bonanza económica por la cual, el país bolivariano logró hacerse con el título de ‘la Arabia Saudí’ de Sudamérica. Por esto, durante 1976, los derechos de explotación y exploración de yacimiento de petróleo se reservaron a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Sin embargo, en 2007, Hugo Chávez modificó las normas relacionadas con el funcionamiento del sistema petrolero en Venezuela, pues obligó a las empresas trasnacionales a convertirse en socias de Pdvsa o en caso de no aceptar, a retirarse del país. De tal modo, diferentes empresas estadounidenses se vieron en la obligación de salir del país, dado que no contaban con licencias para mantener operaciones.

¿Qué dijo Trump del petróleo?

Respecto a esto, el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió recientemente al tema, pues luego de que en semanas recientes se incautara un buque petrolero de Venezuela y el crudo que este transportaba, ordenó el bloqueo de los transportadores que ingresan y salen del país bolivariano y se encuentran sancionados por EE.UU, tal como el incautado en semanas recientes.

Adicional a esto, Trump comentó que las decisiones que tomó Venezuela al quitarle las licencias a EE.UU. se realizaron de forma ilegal, y, por tanto, les quitaron sus derechos energéticos, asegurando también, que los quieren de vuelta. Con esto, expertos aseguran que se trata de otra forma para ejercer presión sobre el país bolivariano, en conjunto con las crecientes tensiones diplomáticas causadas por el despliegue militar en el Mar Caribe y Pacífico.

Precio del dólar en Venezuela

El precio de la divisa estadounidense mantiene su tendencia al alza en el país bolivariano, cuya economía cada día evidencia como, debido a la inflación, su moneda se devalúa más frente a las divisas extranjeras. Razón que he llevado a la dolarización, y, en el caso de algunos estados, al manejo del peso colombiano.

Para el día de hoy, 18 de diciembre, el precio del dólar tuvo un nuevo crecimiento de $3 bolívares frente al valor establecido para el día de ayer. Por tanto, según la información compartida por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar se estableció en $279,56 bolívares.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense presentó un nuevo incremento el día de hoy, pues luego de una semana de constantes aumentos, el dólar se encuentra cerca de superar la barrera de los $3.900 pesos colombianos, pues en su última apertura, mostró un crecimiento cercano a los $20 pesos colombianos.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia se estableció para hoy, 18 de diciembre, en 3.866 pesos colombianos. Referente a este último crecimiento de la divisa, el dólar ratifica su tendencia al alza, que hace algunas semanas, fue mencionada como una posibilidad latente por parte de los expertos.

