Resguardo indígena Refugio del Sol rechazó la entrega de aval a Daniel Quintero por parte de AICO

Pasto-Nariño

A través de un comunicado las autoridades y comunidades indígenas agrupadas en el Resguardo Indígena Refugio del Sol, del corregimiento de El Encano expresaron un rechazo categórico a las decisiones y al liderazgo actual del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, en un pronunciamiento fechado el 17 de diciembre de 2025.

En el comunicado, los firmantes manifestaron su oposición a la figura de Daniel Quintero, a quien esta semana le fue entregado en Pasto el aval del movimiento para su candidatura a la presidencia de la República, asegurando que éste no representa a sus pueblos ni a los territorios indígenas, y que las decisiones adoptadas en su favor no obedecen a procesos legítimos ni consultados.

Asimismo, rechazaron la entrega de avales políticos a dirigentes cuestionados por su ética, señalando que estas prácticas contradicen los principios históricos y las luchas de los pueblos indígenas. También se pronunciaron en contra de la imposición de candidatos y alianzas partidistas, las cuales consideran una vulneración al Derecho Mayor y a los mandatos territoriales.

El llamado principal desde el resguardo está dirigido a las comunidades y autoridades filiales de AICO, a quienes invitan a romper el silencio y a no dejarse manipular por lo que denominaron falsos caciques y caudillos, advirtiendo que el silencio los haría cómplices de decisiones que afectan el proceso organizativo indígena.

Finalmente, convocaron a recuperar la orientación política del movimiento bajo la guía de los mayores y anunciaron su adhesión a la convocatoria de una Gran Minga, con el fin de que las comunidades asuman nuevamente la dirección política de AICO.