Refuerzan campañas de seguridad vial en Neiva ante alarmantes cifras de siniestralidad
Durante el mes de noviembre se registraron 30 siniestros viales dejando, cinco personas fallecidas.
Neiva
Durante el mes de noviembre, la ciudad de Neiva reportó un total de 30 siniestros viales que dejaron un saldo preocupante de cinco personas fallecidas y 22 lesionadas. Estas cifras han encendido las alertas de las autoridades de tránsito. Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad decidió redoblar los esfuerzos en campañas de educación y seguridad vial.
Las acciones se han concentrado especialmente en el sector rural y en las comunidades con mayor afectación. Entre ellas se destacan la comuna uno, la comuna cinco y la comuna ocho. Asimismo, se realizaron intervenciones en barrios como Álamos Norte, Bugambiles y el centro de la ciudad. En estos sectores se registraron los cinco fallecimientos.
La Secretaría de Movilidad, Edna Johana Cruz, afirmo que “continuaremos intensificando las acciones durante el mes de diciembre y la temporada navideña. Se reforzarán los controles y jornadas de educación vial en toda la ciudad. Las autoridades reiteraron el llamado a no mezclar el alcohol con la conducción”.
Durante noviembre, las campañas lograron sensibilizar a más de 5.144 personas sobre comportamientos seguros en la vía. Una de las estrategias más destacadas fue la “cambiatón de cascos por la vida”. Esta iniciativa llegó a barrios, comunas y corregimientos con un mensaje claro y contundente de prevención.