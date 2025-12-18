Recomendaciones clave para proteger la vida y prevenir riesgos en Neiva

NEIVA

El consumo de alcohol altera la capacidad de pensar, razonar y controlar las emociones. Bajo sus efectos, el juicio se ve disminuido y pueden intensificarse reacciones como la ira, la tristeza o la impulsividad. Por esta razón, es importante comprender que la persona no se encuentra en condiciones de reflexionar adecuadamente ni de tomar decisiones responsables en ese momento.

Una de las principales recomendaciones es priorizar la seguridad y la protección de la vida, tanto de la persona que ha consumido alcohol como de quienes la rodean. Evitar confrontaciones, discusiones o reclamos resulta clave, ya que dialogar en ese estado no es efectivo y puede aumentar el riesgo de reacciones agresivas o impulsivas.

Según Natalia Moreno Soto, psicóloga, comenta que “mantener la calma, utilizar un tono de voz sereno y procurar un ambiente tranquilo ayuda a disminuir la tensión. No se debe intentar razonar ni establecer límites en ese momento; estas conversaciones deben darse cuando la persona esté sobria y con mayor claridad mental, lo que facilita la comprensión y el respeto de los acuerdos”.

Asimismo, es fundamental prevenir conductas de riesgo, como conducir, continuar consumiendo alcohol o exponerse a situaciones peligrosas. No se debe justificar ni minimizar el consumo excesivo y, si hay señales de agresividad, es recomendable tomar distancia y buscar apoyo externo. En casos de consumo frecuente, se sugiere acudir a acompañamiento profesional, recordando que el abuso del alcohol es una situación de salud que requiere atención especializada.