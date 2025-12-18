Niños humildes se quedaron sin regalos de Navidad por robo a una fundación en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Adriana Avilés, presidenta de la Corporación Tejido Humano, reveló que delincuentes ingresaron a la sede ubicada en Ibagué y se robaron los regalos que habían recibido como donaciones y que serían entregados en esta época de Navidad a familias de escasos recursos del Tolima.

“Llegamos a la sede y encontramos que habían forcejeado la puerta. Los delincuentes ingresaron para llevarse las cajas en las que estaban los regalos que íbamos a compartir”, dijo Adriana Avilés.

Caracol Radio también conoció que en las cámaras de seguridad quedaron captados los rostros de una pareja, un hombre y una mujer, que ingresaron a la sede de la Corporación Tejido Humano para cometer el hurto.

“Se están haciendo todas las investigaciones por este robo, que asciende a los $30 millones. Fueron donaciones de nuestros amigos para que lográramos llegar a las comunidades vulnerables del departamento”, destacó Avilés.

¿Cómo fue el robo?

Según la presidenta de la Corporación Tejido Humano, dos personas llegaron sobre las 10:40 de la noche y, luego de violentar la cerradura, ingresaron para sustraer los regalos que se encontraban almacenados.

“Salen con las cajas y se van caminando hasta la esquina. Se están revisando las cámaras del sector para identificar el vehículo. Estuvieron durante varias horas cometiendo este robo; ya están identificados los rostros y la investigación está en manos de la Fiscalía”, dijo Avilés.

La también candidata a la Cámara de Representantes por el Tolima contó que planeaban distribuir los regalos entre los sectores más vulnerables del departamento. Por ello, ahora deberán hacer un esfuerzo de última hora para al menos entregar algunos de los obsequios previstos inicialmente.