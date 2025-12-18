Mujer resultó lesionada tras caer desde un cuarto piso en Pitalito

Neiva

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Pitalito atendió una emergencia tras recibir una llamada de un ciudadano que alertó sobre una persona lesionada. De inmediato se activó el protocolo de atención y se despachó una ambulancia de transporte asistencial básico con personal de atención prehospitalaria.

Al llegar al lugar de los hechos, la tripulación encontró a una mujer mayor de edad, quien ya se encontraba inmovilizada sobre una tabla rígida. La paciente estaba acompañada por unidades de la Policía Nacional y miembros de la comunidad que prestaban apoyo en la escena, luego de caer inexplicablemente de la altura.

Según la información preliminar, la mujer habría caído desde un cuarto piso de la Torre 2 de un conjunto residencial del municipio. El personal de emergencias realizó la valoración inicial, tomó los signos vitales y determinó que la paciente se encontraba estable y posteriormente llevada a centro medico de la población.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la unidad de urgencias del Hospital San Antonio de Pitalito, donde recibe atención médica especializada. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.