Mercadito Navideño y Vive tu Plaza lideran la agenda de planes en Cartagena

Con la imponente iluminación de la Torre del Reloj como telón de fondo y la presencia del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, inició oficialmente en la emblemática Plaza de los Coches la programación de la estrategia ‘Vive tu Plaza’ junto al esperado Mercadito Navideño. Este evento llega para fortalecer la oferta de la Supernavidad en La Heroica, convirtiendo el Centro Histórico en un espacio de reencuentro familiar y reactivación económica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa de turismo responsable, liderada por la Alcaldía de Cartagena a través de Corpoturismo, y que cuenta con el respaldo de Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca resignificar el uso del espacio público, ofreciendo entornos seguros y organizados para el disfrute de locales y visitantes.

Una Supernavidad para todos

Durante el acto de apertura, la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, resaltó la importancia de integrar estos espacios a la gran apuesta de ciudad para la temporada navideña.

“Cartagena vive hoy una verdadera Supernavidad. A nuestro imponente alumbrado, que ya decora y llena de vida más de 30 puntos de la ciudad, se suman el Mercadito Navideño y la estrategia Vive tu Plaza. Queremos que las familias cartageneras y quienes nos visitan sientan que la ciudad está más viva que nunca, recuperando sus espacios con cultura, seguridad y orgullo local”, señaló.

Crecimiento y talento local

Tras el rotundo éxito del año anterior, esta es la segunda vez que se realiza la experiencia, logrando un crecimiento notable en su convocatoria: se pasó de 16 emprendimientos en la versión 2024, a 27 marcas locales en esta versión 2025. Además, este año se cuenta con Cine Colombia como invitado especial.

Estos son los 27 emprendimientos que participan del Mercadito Navideño:

En gastronomía y repostería:

1. Mila Pastelería

2. Melt (Repostería)

3. Nativos (Gastronomía)

4. Dolceti (Repostería)

5. Cream Caribbean (Repostería)

6. Granizatto (Bebidas)

7. Morbz Bakery (Repostería)

8. Mestixo Xmas (Gastronomía)

9. Kaffy (Repostería)

10. Dolcello (Fresas y repostería)

11. El Chico de las Fresas

En moda, accesorios y detalles:

12. MOiMA (Pareos y Tote Bags)

13. De León Candles (Velas)

14. Caro Álvarez (Accesorios)

15. Snowflakes (Camisetas de Navidad)

16. Glasses (Gafas)

17. Tote Bags (Detalles)

18. Claro de Luna Accesorios

19. Mi Carito (Muñecas de trapo)

20. Alba (Velas)

21. Palmarena (Accesorios y Pijamas)

En artesanías y talento institucional

22. Monika Puentes (Artesanías)

23. Salmo 23 (Artesanías)

24. Design-F Colombia (Artesanías)

25. Afrobendito (Artesanías)

26. Casa de la Mujer Heroica (Accesorios)

27. Casa de la Mujer Heroica (Stand 2)

Oferta institucional integrada

El evento se destaca por una articulación interinstitucional que garantiza actividades para todos los gustos:

IPCC: Oferta permanente de arte, cultura y música en vivo.

IDER: Actividades de recreación y deporte dirigidas especialmente a los niños.

Escuela de Gobierno y Liderazgo: Lúdica y pedagogía para el fomento de la cultura ciudadana y el cuidado del patrimonio.

Un plan de talla internacional

Para concluir, Rodríguez Hurtado extendió la invitación a disfrutar de estos nueve días de feria:

“Vive tu Plaza y el Mercadito Navideño son los planes imperdibles en la Supernavidad de Cartagena. Esta es una muestra contundente de que el comercio local y el emprendimiento cartagenero pueden ofrecer productos de alto nivel, con una curaduría y presentación a la altura de los famosos mercaditos navideños de otros destinos turísticos internacionales. Los esperamos para comprar local y vivir la magia de nuestra ciudad”.

¡Agéndese!

El Mercadito Navideño estará abierto al público desde el 17 hasta el 25 de diciembre, en el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.