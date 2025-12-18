“Menos discursos, llegó el momento de asumir responsabilidades”: Matiz a Petro

Tolima

En cuestión de apenas 24 horas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció públicamente para referirse de nuevo al presidente Gustavo Petro. Esta vez, para insistirle al jefe de Estado en que implemente una estrategia de “seguridad regional”, a propósito de la crisis de orden público que atraviesa el país por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las tomas de las disidencias de las Farc.

En su cuenta personal de X, la gobernadora Matiz expresó su solidaridad con su homóloga del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien también aseguró que su propuesta de una estrategia de seguridad regional ha sido ignorada por el presidente Petro.

“Toda la solidaridad con el Valle del Cauca y mi apoyo a la gobernadora Dilian Francisca Toro en sus justos reclamos públicos de contar con una estrategia de seguridad regional, con tecnología e innovación para las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno Nacional”, expresó Matiz.

Y reiteró: “Lo he reiterado constantemente como mandataria del Tolima. Es hora de que el Gobierno Nacional actúe como tal en favor de la vida y la integridad de quienes vivimos en las regiones de Colombia”.

Asimismo, la gobernadora del Tolima le pidió al presidente Petro que deje de mantener una visión de gobierno anclada en administraciones anteriores. “Menos discursos, menos promesas y menos echar culpas al pasado; llegó el momento de la acción y de asumir responsabilidades. En ocho meses, muchas cosas se pueden corregir y enderezar, señor presidente”, manifestó Matiz.

Se trata de nuevos cuestionamientos formulados por la gobernadora del Tolima a la gestión del presidente Petro, los cuales se han centrado especialmente en aspectos relacionados con la seguridad.