Mario Yepes reúne a su familia elegida en Cali para una despedida histórica entre leyendas del fútbo

Cali se prepara para vivir una noche que va más allá de un partido de fútbol. El próximo 20 de diciembre, el estadio Pascual Guerrero será el escenario de Capitanes Legendarios, el encuentro con el que Mario Alberto Yepes celebrará su carrera, rodeado de quienes marcaron su vida dentro y fuera de la cancha: su familia elegida.

No se trata de una despedida convencional. Es un reencuentro entre amigos, compañeros y referentes que compartieron vestuario, sueños y momentos irrepetibles. Personas que, sin ser familia de sangre, se convirtieron en hermanos de camino y celebran los vínculos que se eligen y se cuidan con el tiempo. Una mirada que conecta con la esencia de Buchanan’s, quien cree en esas familias construidas desde la lealtad, el respeto y la celebración compartida.

Cortesía: Disney + Ampliar

Yepes reunirá en Cali a varias de las familias que construyó a lo largo de su carrera. Por un lado, los campeones de la Copa América 2001, esa generación que devolvió la ilusión al país y con la que forjó lazos inquebrantables, con nombres como Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y Francisco Maturana. También estarán los compañeros que hicieron parte de la histórica participación en Brasil 2014, una generación inolvidable con jugadores como Faryd Mondragón, Camilo Zúñiga, Abel Aguilar y Teófilo Gutiérrez, entre otros.

A ellos se suma la familia que Yepes construyó en el fútbol internacional: amigos y rivales que terminaron siendo parte de su historia personal, como Didier Drogba, David Trezeguet, Ariel Ortega y Javier Saviola. Y, por supuesto, una constelación de glorias del fútbol colombiano que marcaron época, entre ellas Radamel Falcao García, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla.

La elección de Cali no es casual. Es la ciudad donde Yepes se formó, fue campeón, disputó una Copa Libertadores y consolidó su liderazgo. El Pascual Guerrero no solo lo vio crecer como futbolista, también fue testigo de la construcción de muchas de esas amistades que hoy regresan para celebrar juntos.

En una temporada donde el mejor regalo es compartir, Buchanan’s 12 y 18 acompaña este homenaje desde su esencia. “Este partido no es una despedida, es un homenaje. Un agradecimiento a la gente, a los amigos y a las personas que hicieron parte de mi historia”, expresa Yepes, quien ha insistido en que el espíritu del evento es el de una reunión íntima convertida en celebración colectiva.

Capitanes Legendarios será también uno de los eventos que marcarán la antesala de la Feria de Cali, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes del fútbol y para quienes entienden que el deporte también se vive desde la emoción, la memoria y la amistad. Encuentra boletería en: https://capitaneslegendariosbyhero.com/web_ticketing.