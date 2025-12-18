La Agencia Nacional de Tierras abre la segunda convocatoria de Sembrando Vida

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la apertura de la segunda convocatoria del programa Sembrando Vida, dirigida a comunidades rurales beneficiarias de la Reforma Agraria y organizaciones campesinas en todo el país.

De acuerdo con la Agencia esta iniciativa busca fortalecer los proyectos productivos en fincas adjudicadas por la entidad, promoviendo el arraigo territorial y la soberanía alimentaria.

La convocatoria, respaldada por el Decreto 1322 de 2024, está enfocada en predios entregados a través del Fondo Nacional de Tierras, así como en territorialidades campesinas como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).

Para esta fase, la Agencia Nacional de Tierras destinará una bolsa de aproximadamente $130 mil millones, que financiarán proyectos de ciclo corto con una duración máxima de 12 meses.

Estas iniciativas priorizarán el incremento de ingresos rurales mediante iniciativas productivas. La Agencia cofinanciará hasta el 80% del valor total de cada uno, mientras que las organizaciones postulantes aportarán al menos el 20% restante, con acceso a líneas de crédito subsidiadas por el Gobierno nacional. Además, la ANT acompañará la estructuración de los proyectos seleccionados.

Las iniciativas solo podrán desarrollarse en fincas para la Reforma Agraria entregadas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro (Resolución No. 202510003509636) o en territorialidades campesinas constituidas por la ANT (Resolución No. 202510003511206).

Las comunidades interesadas pueden consultar los términos completos en el sitio web de la ANT y presentar sus propuestas en los plazos establecidos.