Gobierno tendría más de $16,7 billones sin ejecutar: denuncia la representante Carolina Arbeláez

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez presentó una denuncia por la baja ejecución del presupuesto nacional, al advertir que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendría más de $16,7 billones de pesos sin ejecutar a pocas semanas de finalizar el año fiscal.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por la congresista, del presupuesto de inversión para 2025, que asciende a $81,8 billones, el Gobierno solo habría comprometido el 79,5%, dejando sin ejecución cerca del 20,5% de los recursos, lo que representa una suma significativa destinada a sectores estratégicos.

Según la denuncia, los mayores rezagos se concentran en áreas críticas como Hacienda, Minas y Energía, Educación y Transporte, donde persisten recursos sin comprometer pese a las necesidades existentes en distintas regiones del país.

Arbeláez también alertó sobre programas que, aunque cuentan con apropiación presupuestal, no registran avances significativos en su ejecución, especialmente en prevención en salud, planeación del sistema sanitario, ampliación de infraestructura hospitalaria y funcionamiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A esto se suma la baja ejecución del Portal Marítimo Colombiano.

La congresista señaló además que ministerios con enfoque social, como el de Igualdad y el Ministerio del Interior, registran niveles de ejecución inferiores al esperado, con porcentajes cercanos al 7% y 23%, respectivamente, lo que, según advirtió, impacta directamente a poblaciones vulnerables.

Finalmente, Carolina Arbeláez aseguró que esta situación no corresponde a un retraso administrativo, sino a una falla en la gestión pública, que estaría afectando el acceso a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, y anunció que continuará impulsando acciones de control político para esclarecer el manejo de los recursos.