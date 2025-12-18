Estrella Neferut presenta su renovado show DJ con danza, luces y estilo

La cantante, bailarina, actriz y DJ Esther Ortiz, conocida en el plano musical como Estrella Neferut, calienta motores para cerrar el 2025 con una atractiva apuesta que seguro encenderá los escenarios colombianos durante esta temporada decembrina. Con una nueva producción orientada a la musicalización y a la puesta en escena, la artista anunció que su show como DJ incluirá espectáculos de fuego, juegos de luces, bailarines, animación y presentadores, una mezcla que define como “una experiencia completa donde se fusionan múltiples artes”.

Aunque actualmente desarrolla su proyecto en Colombia, Estrella confirmó que muy pronto viajará a Estados Unidos, donde continuará expandiendo su carrera internacional y abrirá paso a posibles presentaciones en otros países. “La idea es que en mis presentaciones siempre se expresen diferentes tipos de show, porque disfruto mezclar en vivo y mi estilo es totalmente crossover”, explica la artista.

En el ámbito musical, Estrella Neferut alcanzó éxitos con su primera canción en el año en el 2014 “Como baila Esther”, una producción que contó con el respaldo del director de orquesta música venezolano Mayneth Espina. Luego nació “Habibi Ur Luv”, cuya traducción es “mi amor en tu amor”, su segundo sencillo. Es fue una propuesta que fusiona la guaracha con sonidos árabes, Con este tema conquistó nuevos públicos gracias a su sonoridad innovadora y pegajosa.

Luego, la artista sorprendió a su público con su tercer lanzamiento, “Como Bailo Yo”, también una guaracha en colaboración con reconocidos DJs estadounidenses como @djdinero, @djtonyslice y @chill_exel. Este sencillo le abrió las puertas en el exterior.

Además de su desarrollo artístico, Estrella Neferut es locutora, entrenadora de acondicionamiento físico y creadora de la empresa Electrofitness Colombia, demostrando su capacidad para emprender y liderar proyectos multidisciplinarios.

Con una trayectoria marcada por la disciplina, el aprendizaje constante y la pasión por la música y el espectáculo, Estrella Neferut se posiciona como una artista integral que busca conquistar nuevos escenarios. Su propuesta, que mezcla baile, DJ en vivo, artes escénicas y fusiones culturales, la perfila como una figura llamativa dentro de la escena internacional. La temporada decembrina será solo el inicio de una nueva etapa para esta creadora que, desde Colombia, se prepara para brillar con mayor fuerza en Estados Unidos y más allá.