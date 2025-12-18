Caldas reporta más de 50 deslizamientos de tierra en las vías del norte y oriente

Manizales

Las lluvias de los últimos dos días han causado más de 50 deslizamientos en el norte y oriente de Caldas. Autoridades invitan a los viajeros a transitar por las vías en horas de la tarde y evitar hacerlo cuando se presenten lluvias. Pensilvania y Marquetalia son los municipios más afectados

Hugo Moncada, gerente de Promueve Más, comentó que la situación en las carreteras son críticas sobre todo en el norte y oriente de Caldas. En Pensilvania se han presentado múltiples deslizamientos en Arboleda, Pueblo Nuevo y Bolivia, además, en Marquetalia la conexión entre ese municipio y el río la Miel tiene restricción.

“ Se presentaron fuertes lluvias nuevamente, especialmente en el oriente de Caldas y también en el norte, pero más en límites con Antioquia, donde se vio fuertemente afectada la vía Coca de huevo Mermita Los Pomas San Rafael”, comentó Moncada

Los combos de maquinaria han atendido más de 50 deslizamientos en dos días en las vías del departamento

“En el mismo sentido nos reportan varios taponamientos en la vía Pensilvania San Daniel- Río Tenerife de Samaná, en el sector de Alto Mira, el Bosque, Limones, pero en este momento pues tenemos maquinaria tanto de la alcaldía de Samaná como también eh maquinaria de la gobernación de Caldas y Promueve Más, realizando la atención.”, dijo el funcionario