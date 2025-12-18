“El suministro del agua está llegando paulatinamente al municipio de La Dorada”:Gte de Empocaldas

Manizales

El gerente de Empocaldas, Cristián Matero Loaiza, informó que paulatinamente está llegando el agua a la Dorada, además, comentó que la suspensión se debe a un cambio de una tubería madre obsoleta que no se renueva desde hace más de 50 años

Loaiza anunció que paulatinamente el suministro está llegando y solo faltan por lo menos cinco mil suscriptores de la zona norte, aclaró que la suspensión se dio por un cambio de tubería programado, sin embargo, el corte se tuvo que extender por retrasos en terreno. El gerente explicó que la Dorada tiene un sistema muy viejo que hace que los cortes sean constantes y por eso la empresa está renovando las conexiones.

“Es un corte programado desde el día de antier específicamente estamos cambiando la tubería con un nuevo manejo de válvulas. Hemos tenido varios cortes programados para realizar los empalmes, pero contamos ya con áreas totalmente nuevas y modernas específicamente para la tubería madre”; dijo Loaiza.

Empocaldas anunció que junto con los bomberos están suministrando agua con carrotanques

Según los bomberos La Dorada estaba completando más de 48 horas sin el suministro del agua