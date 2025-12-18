El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 18 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Atlético Nacional se consagra campeón de la Copa Colombia 2025 / @nacionaloficial

Juan Cedeño

¿Cuál es el equipo más pecho frío?

36:39

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos de violencia que se presentaron al final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional. Steven dijo: “Van varios torneos en los que el equipo ganador no ha podido celebrar, hemos normalizado la violencia y los equipos ya no pueden ni celebrar sus títulos por los violentos”. Sobre el tema César agregó: “Lo que vimos en la grama fue escalofriante, había gente con cuchillos, con palos. El partido de ayer estaba advertido, el problema son los delincuentes y los terroristas de las barras”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Caracol Radio
