Dos días sin agua completó La Dorada, Caldas sin el suministro de agua

Dos días completó el puerto caldense de La Dorada sin el suministro de agua por un daño en la bocatoma de un tubo. A esta hora los bomberos con carrotanques entregan el líquido vital a los sectores más afectados. Por los menos 50 mil personas están afectados

Mateo Valencia, comandante de Bomberos de La Dorada confirma que desde hace dos días la empresa Empocaldas reportó un daño en la tubería madre del suministro del agua en La Dorada y hasta el momento no se ha podido restablecer el servicio.

“En comunicación con la gerencia de la empresa de acueducto aquí en el municipio de La Dorada seguimos sin agua. Tenemos todo el equipo de trabajo, toda la maquinaria con diferentes puntos de la ciudad entregando este líquido vital”, dijo Valencia

La falla se debe a novedades en las redes de conducción del acueducto manejado por Empocaldas. Actualmente se adelantan procesos de contratación para la reposición de redes de acueducto en sectores como Samarkanda y la zona occidental para mitigar estas fallas recurrentes.

Bomberos realizan a esta hora recorridos para suministrar con carrotanques el líquido vital

Se espera que en horas de la tarde de hoy jueves la empresa Empocaldas pueda restablecer el servicio de agua