Cúcuta llega a 400 títulos de propiedad y proyecta legalizar mil predios en 2026. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta.

El proceso de titulación de predios se consolida como una de las principales apuestas de la administración municipal de San José de Cúcuta para reducir la informalidad en la vivienda. En lo corrido de 2025, la ciudad alcanzó la entrega de 400 títulos de propiedad, una cifra que marca un avance significativo en materia de acceso legal a la tierra.

Para David Alvarado, secretario de Hábitat, este resultado va más allá de una estadística. “Son 400 familias que hoy tienen seguridad jurídica sobre su vivienda, que pueden decir con tranquilidad que el terreno donde viven les pertenece”, afirmó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

No obstante, Alvarado reconoció que el proceso de titulación enfrenta obstáculos importantes, especialmente en los asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo.

“El principal obstáculo es cuando el asentamiento se desarrolla en terrenos de alto riesgo. Nosotros debemos cumplir una normativa nacional que nos impide titular o sanear predios que estén en esa condición”, explicó.

Actualmente, el trabajo de la Secretaría de Hábitat se concentra en familias asentadas en zonas de bajo riesgo que, pese a llevar años ocupando los predios, no habían tenido la oportunidad de legalizar su vivienda. Según el secretario, la magnitud del reto sigue siendo considerable.

“El año pasado hicimos una caracterización y encontramos una base de datos cercana a los 6.000 predios en condición irregular, así que todavía tenemos un camino bastante largo por recorrer”, señaló.

El funcionario indicó que el proceso de titulación no es inmediato, ya que contempla cerca de 16 procedimientos entre estudios técnicos y jurídicos, además de la articulación con otras dependencias y entidades externas.

“Si miramos todo el ciclo del proceso, sacar un título puede tardar entre cuatro y cinco meses, porque incluye estudios jurídicos, técnicos y coordinación con otras oficinas como instrumentos públicos”, precisó.

Pese a ello, la administración municipal se ha fijado una meta ambiciosa para el próximo año. “La meta para 2026 es llegar a los 1.000 predios saneados, que 1.000 familias cucuteñas puedan decir: tengo la propiedad de mi terreno, y a eso le estamos apuntando”, afirmó Alvarado.

Finalmente, el secretario envió un mensaje a las familias que aún esperan iniciar o culminar el proceso de legalización.

“Es un proceso 100 % gratuito, sin intermediarios. Lo primero es verificar si reciben su recibo predial; si no, deben ir a Catastro para registrar la mejora. Luego, en la Secretaría de Hábitat revisamos si el predio pertenece al municipio y si puede ser beneficiario de la titulación gratuita”, concluyó.

Con estos avances, la Alcaldía de Cúcuta mantiene su objetivo de convertir a la ciudad en una verdadera ciudad de propietarios y reducir, de manera progresiva, la informalidad en la vivienda.