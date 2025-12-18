Copacabana entregó gafas y prótesis dentales a 250 habitantes con limitaciones territoriales

Copacabana, Antioquia

Por segundo año consecutivo, la Alcaldía de Copacabana entregó gafas formuladas y prótesis dentales a 250 habitantes del municipio, como parte de una estrategia de salud preventiva orientada a mejorar la calidad de vida de población urbana y rural con dificultades de acceso a estos servicios.

La iniciativa, desarrollada en articulación con el Hospital Santa Margarita a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), permitió la entrega de 200 lentes recetados y 50 prótesis dentales.

De acuerdo con la Administración Municipal, muchos de los beneficiarios no sabían que presentaban afecciones visuales como miopía, hipermetropía o astigmatismo, o no contaban con los recursos económicos para acceder a tratamientos odontológicos que les permitieran recuperar funciones básicas como la masticación y la pronunciación.

Los beneficiarios fueron identificados durante jornadas de salud comunitarias realizadas a lo largo del año en barrios y veredas del municipio, donde equipos médicos efectuaron tamizajes visuales y valoraciones dentales.

Este trabajo territorial permitió detectar a tiempo afecciones que, de no ser tratadas, podrían derivar en un mayor deterioro de la salud y afectar el desempeño cotidiano de las personas.

El alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo, destacó que esta iniciativa no responde a un hecho aislado, sino a una estrategia que se ha venido consolidando desde el año anterior. “Por segundo año consecutivo le entregamos a alrededor de 250 personas sus lentes y sus prótesis dentales según su necesidad.

Gracias a los programas de nuestro hospital y de nuestra Secretaría de Salud que visitan cada barrio y cada vereda para detectar a quienes lo necesitan, hoy materializamos este bonito regalo”, afirmó.

El mandatario también resaltó el impacto económico de la medida para las familias beneficiadas. “Son fórmulas de lentes que superan el millón de pesos hasta los dos millones de pesos y que hoy salen totalmente gratis, gracias a que los impuestos se están invirtiendo con responsabilidad y en lo que se necesita”, señaló.

Según informó la Alcaldía, los dispositivos entregados tienen un costo comercial que oscila entre uno y tres millones de pesos por persona. En total, la inversión fue de 100 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio.

Desde la Administración Municipal se explicó que este tipo de programas buscan fortalecer la detección temprana y la prevención en salud visual y oral, especialmente en sectores que históricamente han tenido barreras económicas y territoriales para acceder a estos servicios, apostándole a una atención más equitativa y cercana a la comunidad.