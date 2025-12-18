Contratistas de la Alcaldía de Melgar denuncian que les deben hasta cuatro meses de pagos

Tolima

Luego de realizar un plantón en la zona de ingreso al edificio de la Alcaldía de Melgar, más de 70 contratistas de la entidad consiguieron un acuerdo con la Administración Municipal para que les paguen, por lo menos, uno de los meses de honorarios que les deben.

De acuerdo con Leidy González, una de las voceras de los contratistas, en la mesa de concertación sostenida el miércoles 17 de diciembre con la Personería Municipal y la secretaria de Gobierno de Melgar, Aura Díaz, se acordó el pago inmediato.

“Adicional a eso, el día 23 de diciembre, a las 8:00 de la mañana, va a haber otra mesa de concertación para poder llegar a un acuerdo y que nos informen cuándo van a efectuar el pago de los meses restantes, teniendo en cuenta que a algunas personas les deben tres meses y hasta cuatro”, aseguró González al concluir la reunión.

Caracol Radio pudo establecer que las deudas por Órdenes de Prestación de Servicios de la Alcaldía de Melgar ascienden a casi $3.200 millones. Sin embargo, para estos rubros la entidad apenas contaría con $130 millones en sus cuentas bancarias. Esto llamó la atención entre los contratistas, pues aseguran que sus vinculaciones laborales contaban con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

“Ni la secretaria de Hacienda ni su asesor nos informaron qué hicieron con esos rubros. No sabemos si los movieron o qué pasó con esa disponibilidad presupuestal. Son más de 70 personas las que han efectuado las quejas, pero son más de 400 contratistas en la entidad, teniendo en cuenta que algunas personas no hablan por miedo”, remarcó González.

La respuesta de la Alcaldía

Por su parte, la Alcaldía de Melgar divulgó un comunicado a la opinión pública en el cual admite la crisis financiera que atraviesa la entidad, lo que, según la Administración, impide pagarles a los contratistas.

“Desde el inicio de esta administración se ha puesto de manifiesto que el municipio recibió un nivel elevado de compromisos presupuestales, los cuales superan de manera significativa la capacidad real de recaudo de las rentas municipales. Esta circunstancia ha generado un desequilibrio financiero y un déficit de liquidez, afectando la normalidad en el cumplimiento de las obligaciones económicas”, reza el comunicado.

Según la Alcaldía, sí les han pagado las cuentas de noviembre y la prima de Navidad, por lo menos a una parte de los contratistas.

“Para realizar los pagos pendientes en el mes de diciembre a los contratistas, estamos sujetos al recaudo por impuesto predial e ICA que se realice en lo que resta del año y, dependiendo de ese recaudo, se irán efectuando los pagos. En consecuencia, los pagos se realizarán de manera gradual y conforme al recaudo que se vaya obteniendo, respetando los principios que rigen la ejecución del gasto público”, advirtió la Alcaldía.