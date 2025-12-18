Bomberos de Cundinamarca rechazaron manipulación de pólvora desde un carro en Fusagasugá.

Cundinamarca

En horas de la madrugada de este jueves 18 de diciembre, las cámaras de seguridad del municipio de Fusagasugá registraron el momento en el que desde un vehículo particular lanzan pólvora.

El vehículo recorrió el municipio lanzando pólvora en diferentes ocasiones, hasta fue atacada la estación de Bomberos.

Esta conducta imprudente fue rechazada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

“Hemos tenido varias denuncias de algunas personas, principalmente en el municipio de Fusagasugá, en donde en la madrugada de hoy y de manera indiscriminada manipularon elementos pirotécnicos por todo el municipio generando riesgo a la comunidad”, aseguró el capitán Álvaro Farfán.

Quemados por pólvora en Cundinamarca

A pesar de las medidas preventivas y restrictivas con relación al uso de la pólvora en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, se han reportado 29 personas heridas por pirotecnia.

“Esto supera en un 38% aproximadamente estas cifras con relación al año anterior”, señaló el capitán de Bomberos, Álvaro Farfán.

Las autoridades refuerzan el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de la pirotecnia y cuidar a los menores de edad.