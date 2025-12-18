Atraco armado a un banco en el norte de Bogotá: delincuente huyó corriendo

Denuncian robo a mano armada en hospital del municipio de Sardinata / Caracol Radio ( Colprensa )

Bogotá D.C

En horas de la tarde de este jueves 18 de diciembre, un hombre armado con tapabocas entró a una sede de un banco, en la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá.

De acuerdo con testigos, el delincuente amenaza a la cajera que estaba contando dinero con un arma, le roba el dinero y huye corriendo hacia la carrera séptima .

Versiones iniciales señalan que al parecer, los trabajadores del banco activaron botón de pánico, y un agente motorizado de una empresa de seguridad privada alcanza al ladrón, pero este huye lanzándose al caño.

Autoridades le confirmaron a Caracol Radio que se dispuso de un grupo investigativo para adelantar las labores correspondientes para ubicar al ladrón y capturarlo.

En medio de este atraco armado no hubo personas lesionadas y la suma de dinero robada todavía no se ha establecido.