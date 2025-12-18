Atraco armado a un banco en el norte de Bogotá: delincuente huyó corriendo
La suma de dinero robada aún está por establecerse.
Bogotá D.C
En horas de la tarde de este jueves 18 de diciembre, un hombre armado con tapabocas entró a una sede de un banco, en la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá.
De acuerdo con testigos, el delincuente amenaza a la cajera que estaba contando dinero con un arma, le roba el dinero y huye corriendo hacia la carrera séptima.
Versiones iniciales señalan que al parecer, los trabajadores del banco activaron botón de pánico, y un agente motorizado de una empresa de seguridad privada alcanza al ladrón, pero este huye lanzándose al caño.
Autoridades le confirmaron a Caracol Radio que se dispuso de un grupo investigativo para adelantar las labores correspondientes para ubicar al ladrón y capturarlo.
En medio de este atraco armado no hubo personas lesionadas y la suma de dinero robada todavía no se ha establecido.