Alcalde de Paipa presentó balance de gestión y anunció proyectos clave para 2026

La administración anunció inversiones en agua potable, reapertura provisional de la plaza de mercado y la gestión de recursos por 16 mil millones de pesos para proyectos estratégicos del municipio.

Paipa

Durante el ejercicio de rendición de cuentas realizado en las últimas horas, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, entregó un balance de los avances alcanzados en casi dos años de administración y dio a conocer los principales proyectos que marcarán el rumbo del municipio en 2026.

El mandatario destacó que la rendición de cuentas fue un espacio de participación comunitaria en el que intervinieron juntas de acueducto, veedores ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, resaltando que los logros alcanzados han sido el resultado de un trabajo articulado con entidades como el Sena, la academia, empresas de servicios públicos y las comunidades.

Uno de los anuncios más relevantes fue la próxima sanción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, un documento esperado por más de 14 años y que permitirá definir la planificación y el desarrollo futuro de Paipa. A esto se suma el fortalecimiento del turismo a través de eventos de impacto nacional e internacional como el Nairo Fest y Tematalia, que han dinamizado la economía local y posicionado al municipio a nivel nacional.

En materia de agua potable, el alcalde resaltó el apoyo a los acueductos rurales con la entrega de 22 tanques de 20 mil litros, instalación de tuberías, proyectos de energía solar y el avance en obras de conducción y almacenamiento. Además, anunció la proyección de cerca de 12 plantas de tratamiento, con el objetivo de reducir a cero el índice de riesgo de calidad del agua.

Otro eje fundamental ha sido el espacio público, con la construcción y diseño de parques de bolsillo y parques barriales inclusivos, seguros y accesibles. Desde el sector salud, Camacho subrayó la proyección internacional de Paipa al integrar el Movimiento de Ciudades Saludables de las Américas, en articulación con la OPS y la Organización Mundial de la Salud.

Respecto a la plaza de mercado, el alcalde informó que ya se cuenta con la documentación y los resultados de la consultoría para definir su modelo de operación. El tema será llevado al Concejo Municipal en febrero, mientras que, de manera provisional, se reabrirá un día a la semana con los comerciantes actuales, con el fin de reactivar la actividad económica y permitir el acceso de turistas y ciudadanos, aunque reconoció que persisten problemas de infraestructura que deberán ser corregidos.

Finalmente, el mandatario señaló que uno de los mayores retos para los próximos años será la consecución de recursos, para lo cual se adelanta el proceso de venta de un predio avaluado en 16 mil millones de pesos, recursos que permitirían inversiones en maquinaria, vías, vivienda, tecnología para escuelas rurales, parques y proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.

El alcalde aseguró que la administración continuará gestionando iniciativas ante los gobiernos nacional y departamental, con el objetivo de fortalecer el turismo, atraer nuevos eventos y avanzar en proyectos de conectividad aérea que consoliden a Paipa como un destino de referencia en la región.