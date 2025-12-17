Actualidad

Vigilancia fiscal preventiva y alertas tempranas: claves de la gestión de la Contraloría en 2025

El Contralor General de Colombia destacó que utilizar herramientas tecnológicas, apoyadas en las denuncias ciudadanas, le permitió a la entidad hacer mejor control al uso de los recursos públicos, llegando a cifras históricas en recuperación del erario.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. | Foto: Caracol Radio

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. | Foto: Caracol Radio / Christian Aldana

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, lideró la rendición de cuentas 2025 de la entidad a su cargo. Según el funcionario, el Estado colombiano recuperó 3.6 billones de pesos, un valor muy superior al costo operativo del organismo, que ronda los 1.4 billones; “estamos generando más ingresos que egresos al país”, expresó en el evento.

Parte de ese logró, explicó, se sustenta en el aporte en denuncia que hizo la población a través de los derechos de petición, que fueron según él, cerca de 170.000.

