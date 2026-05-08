Se profundiza crisis en el Partido Conservador: renunció su secretario general, Adolfo Pineda
La salida se da en medio de la rebelión de 17 congresistas contra el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda.
Adolfo Pineda, secretario general del Partido Conservador y hermano del senador Marcos Daniel Pineda, presentó oficialmente su carta de renuncia a su cargo.
La salida se da en medio de la rebelión de 17 congresistas contra el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda.
Marcos Daniel Pineda, su hermano, había firmado este jueves la carta que expuso la ruptura en el partido.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...