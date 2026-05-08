Se profundiza crisis en el Partido Conservador: renunció su secretario general, Adolfo Pineda

Adolfo Pineda, secretario general del Partido Conservador y hermano del senador Marcos Daniel Pineda, presentó oficialmente su carta de renuncia a su cargo.

La salida se da en medio de la rebelión de 17 congresistas contra el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda.

Marcos Daniel Pineda, su hermano, había firmado este jueves la carta que expuso la ruptura en el partido.

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