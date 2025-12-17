Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el barrio Refugio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio confirmó que en la mañana del miércoles 17 de diciembre se registró un accidente de tránsito a la altura del barrio El Refugio, en el que se vieron involucrados una motocicleta y una volqueta.

Como resultado del fuerte choque, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades de tránsito hicieron presencia inmediata para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los vehículos involucrados fueron una motocicleta marca Pulsar, de placas NGE95A, y una volqueta de placas OLB047, conducida por un hombre de 57 años.

“Enviamos un mensaje de condolencia a la familia de este actor vial fallecido, quien lamentablemente se convierte en la primera víctima fatal registrada en diciembre”, indicó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.

El funcionario también destacó que “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a conducir con prudencia y responsabilidad, con el fin de prevenir hechos que enluten a nuestras familias”.

Hace aproximadamente 40 días no se registraba un caso de muerte en las vías de Ibagué confirmaron las autoridades de tránsito, el último hecho se había registrado los primeros días del mes de noviembre.