Transmilenio obtuvo crédito por $670 mil millones de pesos para la troncal de la Calle 13

Bogotá D.C

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz , informó que la empresa obtuvo un crédito por $670 mil millones de pesos que aseguran la construcción de la troncal de la Calle 13, que conectará el occidente con el centro de Bogotá.

“Es una financiación por $670 mil millones que firmamos con Davivienda y con la FDN (Financiera de Desarrollo Nacional) y en la cual contamos con el apoyo en la estructuración de diferentes empresas como Cibest Capital y Holland & Knight”, celebró Ortiz.

El crédito se adjudicó a un plazo de 9 año, incluidos 2 de gracia, de los cuales Davivienda desembolsará 335.000 millones y la FDN desembolsará 335.000 millones.

Vale recordar que esta troncal tiene su financiación asegurada gracias al convenio que se suscribió entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá en agosto de 2022, en el que se comprometieron a realizar aportes anuales en el proyecto hasta el 2034.

Beneficios de la troncal

La Troncal de la Calle 13 tendrá una longitud de 11,4 km desde el sector de Puente Aranda hasta el límite con el río Bogotá.

El proyecto permitirá conectar el occidente con el centro de la ciudad en menos tiempo de desplazamiento y también con menores costos operativos de transporte público y de carga.