Tragedia en Mamonal: Dos muertos y una menor herida en accidente de moto

Una verdadera tragedia vial se registró la noche de este martes, 16 de diciembre, en la zona industrial de Mamonal, dejando como saldo dos personas fallecidas y una menor de edad gravemente herida.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre los barrios Albornoz y Puerta de Hierro, en cercanías al SENA Náutico. Según las primeras versiones de las autoridades y testigos en la zona, las tres víctimas se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo Bóxer de color negro.

La información preliminar indica que el vehículo, que al parecer era conducido por una mujer, intentó realizar una maniobra de adelantamiento por el costado derecho. En medio de la maniobra, la motocicleta terminó impactando violentamente contra la parte trasera de una volqueta que circulaba por el sector.

En el lugar de los hechos perdieron la vida dos de los ocupantes, un hombre y una mujer, mientras que una menor de edad que viajaba con ellos resultó con heridas de consideración y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano.

Autoridades de tránsito y unidades de criminalística hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a la investigación técnica que permita esclarecer las causas exactas de este lamentable accidente.

El flujo vehicular en la vía a Mamonal se vio seriamente afectado durante varias horas mientras se adelantaban las labores de inspección.