Marta Gómez brilla con “Destello de Belleza” su canción para sanar el alma

Música

Marta Gómez se ha consolidado como una de las cantautoras colombianas de mayor prestigio. Su trabajo de varios años en la música, con destinatarios de diversas edades, le ha permitido tener su nombre como referente de la música contemporánea, con influencia y presencia del folclor andino colombiano. Su voz cálida y sus letras profundas han logrado conectar con públicos en América Latina, Europa y Estados Unidos, donde ha llevado el alma de Colombia a escenarios internacionales.

“Destello de Belleza” es su canción más reciente, la cual nació en un momento de resiliencia, cuando trataba de salir de situaciones personales que la llevaron al borde de la depresión. Fue la música la que la ayudó a alejarse de ese abismo emocional. En esta canción está acompañada por Pedro Pastor, quien potenció la fuerza expresiva del tema con su estilo íntimo y comprometido.

Gómez reconoce que la canción tiene algo de 6x8 y bambuco, mezclado con cueca chilena. Esta fusión rítmica refleja su constante exploración de las raíces latinoamericanas. “Destello de Belleza” hace parte del próximo álbum musical, en el que también incluirá una canción que pronto se publicará con una invitada sorpresa. Además, destaca que en Colombia hay un amplio número de mujeres talentosas en la música, como el grupo de jóvenes llamado “Flor de Lava”, que representa una nueva generación de voces femeninas con propuestas frescas y poderosas.

Contó que recientemente, en Buenos Aires, tuvo una presentación con la que revalidó el amor que siente por Argentina, país al que considera su segunda patria. Argentina acogió a Marta Gómez desde hace años, y por eso el vínculo se afianza cada día y en cada presentación. Su conexión con el público argentino ha sido constante, y su música ha encontrado allí un eco profundo que trasciende fronteras.

La historia musical de Marta Gómez comenzó en su natal Colombia, donde desde niña mostró interés por el canto y la poesía. Estudió en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston, donde perfeccionó su técnica y amplió su visión artística. Desde entonces, ha publicado más de una decena de álbumes, ha ganado el Latin Grammy y ha colaborado con artistas como Pablo Milanés, Jorge Drexler y Andrea Echeverri. Su obra se caracteriza por una sensibilidad social que aborda temas como la migración, la infancia, la paz y la memoria.

Con cada canción, Marta Gómez reafirma su compromiso con la belleza, la verdad y la emoción. Su música no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión y al encuentro con las raíces. En tiempos de incertidumbre, su voz se convierte en un refugio, y su arte en un puente entre culturas. “Destello de Belleza” es una muestra más de su capacidad para transformar el dolor en luz, y la música en esperanza.