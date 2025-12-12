Así Ángela Acosta lidera la revolución financiera de los micronegocios de belleza

La historia de Ángela Acosta, una barranquillera de 31 años, es la de una emprendedora que convirtió la necesidad de miles de mujeres en una oportunidad para transformar un sector completo. Tras dirigir operaciones en empresas tecnológicas y vivir de cerca los retos de los pequeños negocios, creó Morado, una fintech diseñada para financiar a peluquerías, barberías y spa de uñas que históricamente han operado sin acceso a crédito.

Este modelo surgió al ver que las grandes marcas no venden directamente a estos micro negocios porque no pueden pagar de contado y no cuentan con historial financiero. En tal contexto, para muchas emprendedoras, la única alternativa es el llamado sistema de gota a gota, un esquema costoso y peligroso. Para hacer frente a eso, Morado, de Acosta, encontró una solución tecnológica y accesible.

El origen de Morado: experiencia, investigación y una necesidad evidente

Antes de convertirse en fundadora, Angela Acosta trabajó durante cuatro intensos años en Rappi, donde fue parte del equipo que expandió RappiPay —hoy RappiBank— en Brasil. Entonces tenía apenas 22 años, no hablaba portugués y terminó dirigiendo a más de 200 personas. Esa experiencia la llevó luego a México, donde lideró la vertical de supermercados y experimentó en primera fila el crecimiento del e-commerce en plena pandemia.

Sin embargo, el agotamiento de ese ritmo fue el impulso para crear Morado. De esta manera, cansada pero con mucha curiosidad, recorrió barrios en México y Colombia, habló con dueñas de múltiples salones de belleza y entendió que el problema no era tecnológico, sino de financiación justa y accesible. Así diseñó un sistema simple; la solicitud se realiza por WhatsApp, con sólo cuatro datos básicos, y los desembolsos se hacen en máximo 24 horas con plazos de 30, 60 o 90 días.

Los resultados han sido contundentes: 32.000 negocios beneficiados, 84% de ellos liderados por mujeres; 68% sin historial crediticio y 62% sin cuenta bancaria. Con esas estadísticas, la fintech presume una tasa de mora menor al 1,5%, lo que demuestra la solidez del modelo. Con todo, el ticket promedio de financiación ronda los seis millones de pesos.

La expansión de Morado

Uno de los pilares de Morado es el uso de inteligencia artificial para analizar tendencias, rotación de productos y comportamientos de compra. Esta tecnología genera recomendaciones personalizadas para que cada negocio adquiera lo que realmente necesita, reduciendo riesgos financieros y aumentando ventas.

Lo anterior permitió que el crecimiento de la iniciativa también haya sido respaldado por importantes inversionistas. Por ejemplo, los fundadores de Rappi fueron los primeros en apoyar a Acosta con un cheque de 150.000 dólares. Luego, en una ronda de inversión, consiguió 5 millones de dólares de fondos globales como Tiger Global, Andreessen Horowitz, H20 Capital y Village Capital, además de emprendedores de alto impacto en Latinoamérica.

Producto de esos “espaldarazos”, hoy Morado es una plataforma sólida que opera en todo el país, especialmente en la región Caribe y Antioquia.

Soportada en esa estabilidad, Angela Acosta trabaja actualmente en la creación de nuevas líneas de servicios bajo su paraguas empresarial, Grupo Colores, esto lo hace convencida de que su portafolio seguirá creciendo, a la vez que muestra que la respuesta a problemas sociales no siempre requieren tecnología, algunos, como los que ella resuelve, requieren soluciones más específicas, generadas desde la empatía y la experiencia.

