PSG gana la Copa Intercontinental: así le fue HOY a Jorge Carrascal en la final con Flamengo

Jorge Carrascal en el partido de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mohamed Farag - FIFA

¡PSG se convierte en el campeón de la Copa Intercontinental 2025! Este miércoles 17 de diciembre, el cuadro parisino empató a un gol con Flamengo en tiempo regular y en la tanda de penales terminó imponiéndose por 2-1, gracias a una actuación extraordinaria del arquero Matvéi Safónov.

ELLE EST À NOUS, ELLE EST À VOUS, ELLE RENTRE À PARIS !!!!!! 🏆#PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/llQrDfiC3e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2025

PSG 1 (2)-(1) 1 Flamengo, Copa Intercontinental

Las emociones llegaron desde muy temprano, a los 8 minutos de partido, cuando el guardameta Agustín Rossi, intentando evitar un saque de esquina, terminó dejándole servida la anotación a Fabián Ruiz, quien definió a portería vacía. Por fortuna para el Fla, el VAR revisó la acción e invalidó el tanto debido a que el balón había salido, previo al gol.

Le puede interesar: La millonada que aseguró la Selección Colombia en el Mundial 2026: esto ganaría si queda campeón

Los parisinos continuaron atacando y tuvieron premio a los 37 minutos. Brillante jugada colectiva desde campo propio, que Désiré Doué aprovechó para desbordar por derecha y enviar un centro rasante, que en el segundo palo capitalizó Khvicha Kvaratskhelia.

Para la segunda parte, Flamengo aceleró y con muy poco logró el empate. A los 57′, Giorgian De Arrascaeta cayó dentro del área, tras un leve cruce de Marquinhos. Nuevamente revisión VAR que terminó en pena máxima. Jorginho se hizo cargo y no perdonó. La historia se empataba 1-1.

Lea también acá: ‘Fichaje’ de invierno para Bayern Múnich: Luis Díaz estrena compañero en su regreso a entrenamientos

La igualdad permaneció hasta el cierre de la segunda parte y se mantuvo en el tiempo extra. Es decir, todo se definía en los penales. Aunque Flamengo empezó cobrando, lo cual supone una ventaja para la serie, el arquero Matvéi Safónov se vistió de héroe al atajar los lanzamientos de Saúl, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo. Al final fue triunfo del PSG por 2-1.

¿Cómo le fue a Jorge Carrascal en PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?

Aunque en los últimos duelos fue figura, Jorge Carrascal tuvo una presentación regular con Flamengo. El colombiano inició siendo titular, como ya es habitual, pero le costó bastante en el 1 vs 1. Remató una sola vez a portería y generó una opción clara. Sobre los 56 minutos, el entrenador Filipe Luís terminó sacándolo del terreno de juego para darle paso al experimentado Pedro.