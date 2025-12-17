Cancillería ordena abrir investigación por participación de Carlos González en fiesta en Nicaragua

La Cancillería ordenó a la Oficina de Control Disciplinario Interno, abrir una investigación disciplinaria para establecer las posibles responsabilidades del encargado de negocios u otros funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, sobre la participación de Carlos Ramón González en una fiesta privada en Managua.

La fiesta que realizaron el pasado 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío, tiene en vilo a la Cancillería, tras haber sido promovida por la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Por lo cual, para esclarecer responsabilidades el Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá al tanto de la investigación a la Procuraduría General de la Nación, para que asuma el control de los datos y elementos probatorios, y determine posibles los motivos de la participación del prófugo de la justicia en Colombia, en esta actividad.

¿Qué más dijo la Cancillería colombiana?

A través de un comunicado, negaron rotundamente que hayan patrocinado o tenido relación alguna con este evento, y dejaron claro que la participación de la Embajada de Colombia en esta actividad, se limitó exclusivamente a la promoción entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en ese país.

En el comunicado, aclararon también que no existió invitación directa, ni gestión por parte de la misión diplomática o de sus diplomáticos hacia Carlos Ramón González.