Posibles alineaciones titulares de Medellín y Nacional para la final de la Copa Colombia

Partido de ida de la final de la Copa Colombia 2025 / Colprensa

¡Último partido del año del fútbol colombiano! Independiente Medellín se enfrentará con Atlético Nacional por la final de la Copa Colombia en la noche de este miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde se espera que asistan más de 30.000 aficionados del Poderoso, ya que es el equipo que termina la serie en condición de local.

El partido de vuelta quedó abierto para ambos equipos luego de que el pasado viernes 12 de diciembre el compromiso terminara 0-0. Aunque Nacional fue quien dominó y generó peligro, no pudo conseguir la ventaja en el marcador.

Por su parte, Independiente Medellín cuenta con una de sus piezas clave, el arquero Washington Aguerre, quien fue la gran figura del primer encuentro y mantuvo su arco en cero. Se espera que en el partido de vuelta vuelva a ser determinante defendiendo el arco del Poderoso.

¡𝗠𝗲𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱! 🙌



Hoy a las 7:30 pm, @DIM_Oficial 🔴🔵 y @nacionaloficial 🟢⚪ jugarán el partido de Vuelta en el estadio Atanasio Girardot



¿Quién será el campeón?… pic.twitter.com/o0P2kQ8uSV — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2025

Posible alineación de Independiente Medellín

El Poderoso parece no tener mayores cambios con respecto al once que salió en el partido de ida. La novedad que se presenta en el equipo de Alejandro Restrepo es el regreso de Brayan León, quien estaba suspendido por tres fechas en la Copa Colombia, debido a que se refirió con un lenguaje ofensivo hacia el árbitro en el compromiso de semifinales ante Independiente Santa Fe.

(4-4-2) Washington Aguerre; Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Jaime Alvarado, Leyder Berrío, Baldomero Perlaza, Juan Arizala; Francisco Fydriszewski, Bryan León.

DT:Alejandro Restrepo

[🔴🔵] Los elegidos por el profesor Restrepo para la final de la Copa este miércoles en el Atanasio.

Presentados por Mapei. pic.twitter.com/HSSnQvjKdu — DIM (@DIM_Oficial) December 17, 2025

Posible alineación de Atlético Nacional

Atlético Nacional tendrá una baja sensible para el partido de vuelta, ya que Jorman Campuzano no aparece en la lista de convocados por Diego Arias. La presencia del volante estaba en duda desde el compromiso anterior, cuando salió del campo con molestias físicas. En las últimas horas, se confirmó el parte médico, el jugador sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

De acuerdo a esta situación, Arias deberá reorganizar su plantilla para enfrentar a Independiente Medellín, y todo indica que Juan Manuel Zapata sería el reemplazo de Campuzano.

La otra novedad en el Verdolaga es el regreso de Simón García, quien ya cumplió su fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la semifinal ante América por doble tarjeta amarilla. El defensor tiene altas probabilidades de volver a la titular.

( 4-2-3-1) David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Juan Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias