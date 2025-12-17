Policía de civil recibió dos disparos durante atraco en el barrio El Bosque de Cartagena

Un oficial de la Policía Nacional recibió dos impactos mientras realizaba unas compras en el barrio El Bosque de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo que se pudo establecer sobre este caso, es que el funcionario de civil, permanecía en una ferretería de la Av. Crisanto Luque, cuando fue abordado por un sujeto que pretendía despojarlo de su teléfono celular.

En la reacción, al parecer, se produjo un forcejeo donde terminó lesionado el policía que permanece recibiendo atención médica en el hospital Universitario del Caribe. Por fortuna, las lesiones fueron causadas por un arma traumática, y hasta el momento el reporte que se tiene es que la víctima se encuentra fuera de peligro.

Entre tanto, el bandido junto a su cómplice huyó en motocicleta con rumbo desconocido, y son buscados por patrullas de vigilancia toda vez que fuentes indicaron que residen en un barrio vecino.